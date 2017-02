Frontmatec i stor fusion: »Vi skal vokse - også i Skive«

Det får i første omgang ikke den store betydning for Skive-virksomheden Frontmatec, at den bliver fusioneret med fire andre virksomheder Attec, Itec, Carometec og SFK Leblanc under navnet Frontmatec.



Det siger administrerende direktør for den nye storkoncern, Henrik Andersen.



Frontmatec, der udvikler automationsløsninger og overvågningssystemer til forsyningsbranchen, fødevareindustrien og den generelle industri, blev i efteråret købt af kapitalfonden Axcel, der også købte de fire andre virksomheder, men det er først nu, Konkurrencestyrelsen har godkendt en fusion mellem alle fem virksomheder, fortæller Henrik Andersen.



Han understreger, at ingen behøver at frygte, at en fusion vil få negative konsekvenser i Skive - tværtimod.



- De specielle kompetencer, som de har der, og som er opbygget gennem mange år, kan vi jo ikke bare flytte til København eller et andet sted. Styringsdelen, som de sidder med i Skive, vil være en kernedel af vores forretning, så planen er at fastholde og udvide i Skive, men det afhænger selvfølgelig af, om vi kan få de folk, vi gerne vil have. Det er en fordel at have folk samlet på samme lokation, men i og med, at de arbejder med software, så er de meget mobile. Det gamle Frontmatec havde også afdelinger i Odense og Stilling, så vi har en fordel i, at vi kan ansætte der, hvor vi kan rekruttere nogle med de rigtige kompetencer til, siger Henrik Andersen.



I Skive sidder den lokale administrerende direktør Kurt Andersen og vrider sine hænder for at finde ud af, hvordan han skal finde de folk, der er brug for på kontoret. Han mangler softwareudviklere.



- Vi skal vokse og vil gerne ansætte flere folk til Skive. Vi er 50 ansatte, men hvis du kan komme med 15 mere, så vil vi gerne ansætte dem nu og her. Hvis vi ikke kan finde dem her i Skive, må vi desværre finde dem andre steder, siger Kurt Andersen.



Det overordnede mål med det nye Frontmatec er at blive den førende globale udbyder af systemer, løsninger og software til internationale fødevarevirksomheder.



Med fusionen går de 50 medarbejdere i Skive fra at være en del af en virksomhed med 110 medarbejdere i Danmark til at været en del af en global koncern med i alt 850 medarbejdere



