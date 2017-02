Dyreværnssag i Salling: Høns er væk og ponyer har fået foder

Politiassistent Niels Bach har været på besøg på den ejendom på Fjordvej i det nordøstlige Salling, hvor politiet for et par uger siden rejste en dyreværnssag.



- Vi pegede på en række forhold, der skulle bringes i orden, og det er sket. Det er selvfølgelig et øjebliksbillede, for det er det altid, når vi kommer på besøg, men forholdene var i orden denne gang. Dog skal en pony have klippet hove, og det er ikke helt nemt, da ponyen ikke er vant til at være i menneskehænder, men ellers var forholdene i orden, fortæller Niels Bach.



I dag er der kun to ponyer tilbage på stedet. Tidligere har der også været høns, men de er væk.



Da politiet senest var på besøg den 24. januar fandt de adskillige døde høns i en campingvogn. En enkelt høne havde overlevet, men den er væk nu.



På det tidspunkt var der ikke foder til hestene, og vandet lugtede råddent. Derfor udstedte politiet en række påbud, og det har de også tidligere gjort tilbage i december. Dengang tilsyneladende uden virkning.



- Forholdene er bragt i orden nu, men desværre kan vi jo ikke vide, om det holder, siger Niels Bach.



Thue Grum-Schwensen



thue@skivefolkeblad.dk

