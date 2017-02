Kørte direkte ud fra p-bås: 23-årig forårsagede ulykke på Holstebro

Det var en 23-årig mand fra Randers, der lørdag eftermiddag forårsagede en ulykke ved krydset Holstebrovej/Højgade, da han kørte ud fra en p-bås ved »Chicken & Burger« og direkte ind i en anden bil, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Den 23-årige har tilknytning til Skive og er en god kending af det lokale politi.



Han kørte i en Peugeot 208, da han kørte direkte ud fra P-båsen og ind i siden på en anden Peugeot 208, der blev kørt af en 45-årig mand fra Skive.



Den 35-årige kvinde, der blev kørt på hospitalet, var passager i den bil.



- Det er helt sikkert gået voldsomt for sig, da han skulle køre ud, og han har altså heller ikke set sig ordentlig for, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



Begge biler blev voldsomt beskadiget ved ulykken. Det vides ikke præcist, hvor meget den 35-årige kvinde er kommet til skade, og om hun eventuelt er udskrevet igen.



Hun blev efter ulykken kørt på hospitalet i Viborg, da hun klagede over stærke smerter.



Ulykken sket kort før klokken 16.30 i nærheden af krydset ned Højgade.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: