Efter tvist med beboer: 20-årig sigtet for at kaste sten gennem rude

En 20-årig mand fra Vinderup er blevet sigtet for på Nørregade i Vinderup at have kastet en sten gennem et vindue og ind i en stue.



Det oplyser lokalpolitiet i Holstebro.



Det skete kort før klokken 22 søndag aften. Beboeren meldte det til politiet, og da politiet kom til stedet, traf de tre unge, hvor den ene var den 20-årige, der skulle have kastet stenen, og som blev sigtet.



Derudover var der en anden 20-årig fra Vinderup og en 19-årig fra Tvis.



De tre unge havde ifølge politiet en tvist med beboeren, og parterne kendte hinanden i forvejen.



Ifølge lokalpolitiet i Holstebro var det altså ikke tilfældigt, at det netop var det sted, der var kastet en sten gennem ruden.

