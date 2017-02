- Det var også fuldstændig vanvittigt!



Sådan lyder Lene Vesters lattermilde svar på spørgsmålet om, hvorfor hun tilmeldte sig lufthavnens kagekonkurrence.



Hun så konkurrencen på Facebook, tilmeldte sig og var blandt dem, der blev udtrukket til at få deres kage med på søndagens udstilling i Midtjyllands Lufthavn, hvor temaet var luftfart.



- Jeg ville ikke lave en flyver, for det tænkte jeg, at der ville blive 35 andre kager, der havde. Så min kage forestiller et bagagebånd med kufferter og attachémapper og rygsække for at vise, at her kan man starte, uanset om det er forretningsrejse, charterrejse eller backpacking, man skal på, fortæller Lene Vester, som bor i Hem.



- Kagen er lavet med en browniebund med en vanilje- og æblemousse. Så er der en marengsbund med lemonmousse og en ganske almindelig vaniljebund. Kufferten er lavet af modelleringschokolade, og bagagebåndet er trøffel med chokolade på. Det tog mig hele lørdagen og søndag formiddag, så jeg har brugt halvanden dag på den, siger Lene Vester, som »bestemt ikke« var tilfreds med det endelige resultat.



- Tegningen var meget bedre, og så er der simpelthen for varmt herinde (i udstillingslokalet, red.), men det er selvfølgelig ens for alle. Men skidt med det - det er jo bare for sjov, understreger Lene Vester.



Hun var med, fordi hun synes, det er sjovt at bage, og hun har blandt andet lavet bryllupskager til private mange gange.



- Folk kommer med garanti ikke til at se mig i »Den store bagedyst«, for jeg kan ikke græde så meget over en kage, som de gør i det program, griner Lene Vester.