Emil Mader Kjær er det nye sprinterhåb i Skive AM - efter at danmarksmester Morten Dalgaard Madsen og Kasper Filsø begge har søgt nye græsgange.



Den 17-årige handelsskoleelev har ellers brugt sit sportslige overskud siden sine yngste år i Skive IK med at spille fodbold, men et efterskole-ophold på Bjergsnæs i Viborg slukkede fodbold-interessen, og hjemkommen herfra blev det lidt for meget computer og sofa.



Forældrene fik skubbet til knægten - og det blev Skive AM, der fik gavn af, at han kom i omdrejninger igen.



- Til fodbold har jeg altid været en af de hurtigste, så det var naturligt at prøve med atletik, siger Emil, der udtrykker ærgrelse over, at Morten Dalgaard Madsen (dansk mester på 100 m. red) er flyttet til Roskilde.



- Han var en god fyr, som jeg kunne lære meget af, så det var uheldig timing, men jeg håber, jeg kan hente den nødvendige viden hos hans bedstefar (SAM-træner Erik Madsen, red).



Erik Madsen er for sin del glad for, at der igen er en hurtig ung fyr i klubben.



- Han er et klart talent, og af en »nybegynder« at være, så er han rigtig hurtig. Om han kan blive DM-vinder, det lover jeg ikke, men han har nogle spændende muligheder, siger nestoren.



Emil Mader Kjær løb ved weekendens stævne på hjemmebanen Spar Nord Arena 60 meter på 7,12 sekunder - stort set hans PR, og debuterede på 200 meter med 23,08 - også en rigtig god tid.



- Hans skridt-kadence er meget flot, men det vil betyde meget, om vi kan holde kadencen og så gøre hvert skridt lige lidt længere. Så ser det spændende ud, siger Erik Madsen.



Selv siger Emil Mader Kjær, at skiftet fra fodbold til atletik har gjort ham mere seriøs - bl.a med hensyn til kost og levevis.



- Jeg håber, jeg kan udvikle mig som sprinter, og at komme i en DM-finale i løbet af nogle år, det vil da være stort, siger han.



Lørdagens to starter endte i to andenpladser.



