Støjberg, Jensen og svær VLAK-start

42.000 var det imponerende beløb, som udlændinge-og integrationsminister Inger Støjberg (V) scorede, da hun til Danmarksindsamlingen stillede sig til rådighed for at spise en middag på en københavnsk restaurant med den person, der bød højest. Til sammenligning kunne partifællen, V-næstformand Kristian Jensen sidste år kun score 16.000 til samme gode formål.



I dagens Greens meningsmåling i dagbladet Børsen er der ny succes for Inger Støjberg, der er den minister, der får den højeste karakter af vælgerne, mens finansminister Kristian Jensen må nøjes med andenpladsen - og statsminister Lars Løkke Rasmussen må tage til takke med en tredjeplads. Kristian Jensen og hans støtter vil stadig forvente, at han skal afløse Lars Løkke Rasmussen på formandsposten, men også dagens måling bekræfter, at Inger Støjberg kan udfordre, og at hun under alle omstændigheder står så stærkt, at Kristian Jensen ikke kan se bort fra det.



At Inger Støjberg igen vinder en sådan ministermåling vidner om, at hun fortsat har stærk evne til at slå igennem til vælgerne. Hendes problem kan blive, at hun samtidig skubber en del vælgere bort ved en kontant facon, men hvis de vælgere ikke drømte om at stemme på Venstre, er det et mindre problem. Et reelt problem kan det derimod være at følge de kontante ord op med handling og resultater. Strømmen af asylsøgere er bremset, men der er fortsat massive integrationsproblemer og f.eks tusinder af udlændinge på illegalt ophold i Danmark.



Med karakteren 4,6 af vælgerne til Støjberg og 4,5 til Kristian Jensen, er der - efter 7-trinsskalaen med 12 som topkarakter - også højt op til toppen, og generelt er V-LA-K-regeringens ministre ikke kommet imponerende fra start - ifølge målingen hos vælgerne. Især for ministrene fra Liberal Alliance er det en sørgelig måling. De har ingen ministre i top 10, og Thyra Frank, Simon Emil Ammitzbøll og Ole Birk Olesen er de tre nederst placerede i popularitet, og partiformand Anders Samuelsen er den femte mindst populære minister.



En meningsmåling om partiernes styrke bekræfter samtidig, at regeringen og dens støttepartier langt fra et flertal, hvis der var valg nu. Venstre og Dansk Folkeparti har siden valget tabt over fem procents tilslutning tilsammen, og også Liberal Alliance har tilbagegang. Eneste regeringsparti er de konservative, der går lidt frem og som jo også ved sidste uges skolevalg kunne notere stor succes - i særdeleshed på Skive-egnen.



I oppositionen står Alternativet og Radikale Venstre til største fremgang. At oppositionen tilsammen har 53,1 procents opbakning kan imidlertid ikke skjule, at partierne er vildt uenige om, hvilken politik der skal føres. Senest har Alternativets Uffe Elbæk sagt, at partiet ikke lover støtte til Mette Frederiksen som statsminister, Enhedslisten vil ikke gentage forløbet under den seneste S-ledede regering, og de radikale og Socialdemokratiet er på konfrontationskurs om væsentlige politiske emner som skat, folkepensionsalder, reformer, EU med videre.



Der er - formentlig - længe til næste folketingsvalg og meget kan ske inden da. Både i regeringen og i oppositionen. Regeringen har tydeligvis nu lagt et strategi, hvor man starter med emner, hvor der er udsigt til brede forlig. Udspillet om bandekriminalitet og boligbeskatningen er eksempler herpå. Senere venter de større udfordringer.



O.D.

