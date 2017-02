En masse ulykker

Imens du og jeg lever vores hverdagsliv, ja, så laver den borgerlige regering (V-C-LA) en masse ulykker.



Lavere skat på indkomst, aktier, boliger og biler er blandt de ting, som skaber en større ulighed.



Med Venstre-regeringen så det broget ud for fremtiden - med den nye regering (V-C-LA) ser det nærmest sort ud - for velfærden!



Egentlig lyder hver eneste ting »jo meget godt«. Det lyder da nærmest fantastisk eksempelvis med at skulle betale mindre i skat - på de penge vi hver især slider og slæber for hver eneste dag!



Men når man kender konsekvensen, og ved, at det betyder, at de som har mest, får mere og de som har mindst får mindre - ja, så er det dybt problematisk både for mange enkelte personer, men også for sammenhængskraften i vores fælles velfærd.



Jeg vil gerne sige det helt tydeligt: Med den politik som den borgerlige regering fører, så bliver vores fælles velfærd udhulet.



Jeg mener, at det kan gøres bedre, men det kræver faktisk, at den enkelte tager sit ansvar, og nøje overvejer »hvilket samfund vi skal have«, og sætter sit kryds til Folketingsvalget ud fra det.



Og her vi jeg minde om, at Socialdemokratiet værner om vores fælles velfærd - til gavn for vores børn i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser, SU, vores handicappede, psykisk syge, i forhold til de som har brug for afklaring i forbindelse med sygdom eller nedslidning, og naturligvis bedst mulig forhold for vores ældre.



Udover ovennævnte, så finder jeg den højere pensionsalder som »helt tosset«, og uden rimelighed i længden, som de forskellige faggrupper skal blive på arbejdsmarkedet.



Nedslidning synes at være totalt overset af den borgerlige regering i den sammenhæng, det kan selvfølgelig skyldes, at det ikke umiddelbart er deres vælgere, der bliver ramt af - set i forhold til både statistik og beregninger.



Kontanthjælpsloftet er ligeledes blandt det større problemer som er skabt - da de som har brug for støtte til, at komme på sporet/blive fremtidsafklaret presses yderligere - ud i økonomisk kaos med store personlige konsekvenser.



For nylig er det kommet frem via beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at der er 1500 personer, som er på barsel, der og bliver ramt af kontanthjælpsloftet.



Det er helt urimeligt, at man ikke alene kan fokuserer på det lille nyfødte familiemedlem - og det at være blevet forældre - og jeg synes, at det er trist, at de økonomiske bekymringer rykker ind og presser sig på - midt i en ny og vigtig fase - for både de små nye viborgensere og deres forældre.



Jeg mener helt klart, at det er helt ude i skoven.



Mette Nielsen (S),



formand for Ældre-



og Sundhedsudvalget



i Viborg Kommune



Kirke Allé 1,



9500 Klejtrup

