Skolevalget 2017 viser, at det ikke er noget grundløst postulat. Fremtiden er konservativ.



Kommende vælgere fra 8.-10. klassetrin har som afslutning på tre ugers valgkamp med debatter og klare argumenter bevæget sig til valgurnerne, og har stemt. Det gav en overbevisende konservativ valgsejr. I Skive Kommune var 38,2 procent af stemmerne til K. Det er overbevisende og udtryk for et fremragende ungdomspolitisk arbejde bestående af friske C-vitaminer.



For få år siden var jeg til et foredrag med den tidligere OL-roer Arne Nielsson, som har begejstret mange med flere sublime sportspræstationer og medaljer. Noget af det jeg tog med mig hjem fra dette foredrag, var vigtigheden af at have en såkaldt HOH-dag.



En HOH-dag er betegnelsen for de tider, hvor det er muligt i ren og skær begejstring at hæve hænderne over hovedet. Faktisk er det ifølge Arne Nielsson vigtigt hver dag at have en HOH-dag eller HOH-tidspunkter. Dage og tidspunkter hvor alt lykkes. Hvorfor er det vigtigt? Fordi dine HOH-dage og HOH-tidspunkter har en positiv og smittende effekt på dig selv, dit humør og dine omgivelser. Glæde og begejstring smitter. Det samme gør surhed og negativitet. Det sidste blot ikke positivt. Nu vil jeg tillade mig at have en HOH-dag over en meget flot, lokal ungdomspolitisk valgsejr. Godt gået KU.



Hvis du ikke som jeg har konservativt blod i årerne, deler du ikke min glæde. Men så glæd dig over dit arbejde, dine kolleger eller familien. Det er også for mig solide glæder.



Er det umuligt så glæd dig som minimum over, at mange unge har bevist, at de interesserer sig for politik og demokrati.



Valgdeltagelsen på hele 76 procent dokumenterer det. Tillykke til engagerede elever, lærere og ungdomspolitikere i Skive Kommune.



