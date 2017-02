Skolevalg 2017

I Skive Konservative glæder vi os utroligt meget over det suverænt flotte valgresultat her på egnen.



KU’s repræsentant, Emil Friis Lauszus, gjorde fremragende reklame for de holdninger, Det Konservative Folkeparti står for.



Jeg er overbevist om, at skoleeleverne, på de tre uger valgkampen har varet, er blevet sat grundigt ind i de forskellige partiers holdninger. Og det er på den baggrund, de har besluttet sig for, hvor krydset skulle sættes.



Ganske vist er Emils karisma stor, men det er nok ikke den alene, der var udslagsgivende, som læreren fra Ti’eren mente.



Vores prioritering af mærkesager, især modstanden mod skolereformen, tiltaler de unge vælgere.



Derfor glæder det os, at der i denne måned er stiftende generalforsamling i en ny KU i Skive. Fremtiden er konservativ!



Peter Neumann,



spidskandidat,



Skive Konservative,



Brorsons Vej 5,



7800 Skive

