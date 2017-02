500 kvinder indtager Skive

Lørdag 20. maj bliver Skive nærmest invaderet af kvinder, når 4-500 af slagsen skal til årsmøde i den internationale klub Ladies Circle i byen.



Det er den lokale klub LC14 Skive, der står for at arrangere årsmødet, og derfor har de 19 lokale kvinder i klubben travlt med at arrangere mødet, fortæller næstformand Luise Kristiansen.



Ladies Circle i Skive har inviteret medlemmerne fra de cirka 100 andre klubber i Danmark på besøg, og når sådan en flok kommer til byen, er der mange ting, der skal koordineres og arrangeres.



Luise Kristiansen fortæller, at selve årsmødet bliver holdt i Kulturcenter Limfjord, fordi det her er nemmest at rumme så mange mennesker på én gang, men når den alvorlige del er ovre, skal kvinderne transporteres rundt i Skive og omegn for at se nogle af egnens skønne pletter.



Blandt andet går turen til Resenlund, hvor kvinderne kan indtage en fisketapas med bobler og livemusik til, og så skal de rundt til medlemmernes private hjem til middag, inden de slutter af i teatersalen med livemusik.



En vigtig del af dagens begivenheder er det amerikanske lotteri ved generalforsamlingen. Det er nemlig ikke et helt almindeligt lotteri med et par flasker rødvin og en æske chokolade.



Den lokale klub har besluttet, at lotteri-indtægterne skal gå til Julehjælp Skive og Mødestedet Sind, og hun appellerer derfor til, at sponsorerne er rundhåndede, så det kan blive et indtægtsgivende lotteri.



- Med årsmødet vil vi gerne både gøre en forskel og sætte Skive på landkortet inden for vores organisation, siger Luise Kristiansen.

