Bragede ind i flyttebil: Taxachauffør fyret for at køre for stærkt

Efter flere ture, hvor en ung taxachauffør fra Skive har kørt for stærkt både med og uden kunder, er han nu blevet afskediget hos vognmand Nader Shahpar under Skive Taxa.



Det bekræfter Nader Shahpar, der fik nok i slutningen af januar, efter han har haft chaufføren ansat i omkring et år.



- Jeg gav ham en chance for at blive en god chauffør, men den chance har han ikke grebet. Jeg har undervejs givet ham flere advarsler, fordi folk i byen snakkede om, at han kørte for stærkt, og jeg har også selv set det, og nu var det nok, siger Nader Shahpar.



Da det stod klart for Nader Shahpar, at chaufføren flere gange havde kørt for stærkt, søgte han råd hos ATAX, der er arbejdsgiverforening for taxibranchen.



Der fik Nader Shahpar at vide, at hvis chaufføren blev ved med at køre for stærkt, skulle han give ham en sidste advarsel. Det skete i begyndelsen af januar.



Den sidste advarsel fik dog ikke chaufføren til at stoppe med at køre for stærkt, og det førte til, at Nader Shahpar gav manden en fyreseddel den 27. januar. Reglerne siger, at der skal være 14 dages opsigelse, så chaufføren har reelt sidste arbejdsdag i morgen - onsdag.



Blot to dage efter at chaufføren fik sin fyreseddel, blev ondt til værre.



Den unge mand kørte ind i en flyttebil, der stod parkeret på Brårupvej, så taxaen blev totalskadet.



- Det var jeg ret træt af, for det var en leaset bil, som jeg havde betalt af på i to år. Og når kontrakten ikke bliver vedligeholdt, så er pengene bare væk. Og derudover har jeg kun en bil tilbage, indtil jeg får en ny, så jeg har tabt mange penge på det uheld, siger Nader Shahpar.



Efter chaufføren blev afskediget, tilbød en anden vognmand hos Skive Taxa angiveligt manden, at han kunne køre for ham. Det er vognmanden dog siden blevet talt fra.



Skive Taxa har for nylig fået ny formand, og Finn Nielsen vil ikke udtale sig om eventuelle klager mod chaufføren.

