En chauffør på en busrute i Salling har af busselskabet Silkebus i Silkeborg fået en skriftlig advarsel.



Det er sket, efter en 11-årig pige tog et billede af, at chaufføren røg i en bus ved Junget, mens han kontrollerede buskort.



Advarslen medfører, at hvis han gør det igen, kan han blive fyret uden yderligere formaliteter og varsel.



Det er ejeren af Silkebus, Brian Hansen, Silkeborg, som oplyser, at busselskabet både har »snakket med store bogstaver« over for chaufføren og tildelt ham en skriftlig advarsel.



- Han ved godt, han ikke må ryge i busserne. En 11-årig pige med astma har fået taget billede af ham, mens han både ryger og kontrollerer buskort. Det vil vi simpelthen ikke have, siger Brian Hansen.



Han understreger, at Silkebus kun har kørt på ruterne i Salling siden juni i 2016. Flere har efter sagen kom frem fortalt om, at der også tidligere var chauffører, som røg i busserne.



- Siden vi overtog kørslen har vi ikke fået nogle klager før nu, men det er helt klart uacceptabelt. Derfor vil jeg gerne slå fast: Det her kommer ikke til at gentage sig, siger Brian Hansen.



Silkebus kører for Midttrafik, der står for de offentlige bustruter i Region Midtjylland..



Hos Midttrafik siger Birthe Scharmig, der er kommunikationsmedarbejder, at der er rygeforbud i busserne. Også for chauffører.



- Det vil vi nu understrege overfor Silkebus, og vi håber meget, at de også foretager sig noget i forhold til chaufføren, siger hun.