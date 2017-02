Skøjtebanen bliver stående en uge længere

Skøjtebanen på Posthustorvet i Skive vil først blive taget ned efter den 12. marts.



Efter den hidtidige plan skulle banen være taget ned en uge tidligere. Men banen var en måned forsinket, og det sker der nu en mindre kompensation for til de skøjteglade borgere, der fra nær og fjern gerne tager til Skive for at komme på glatis.



Det fortæller en glad skøjtebaneansvarlig Finn Stilling til Skive Folkeblad.



- Vi har fået lov til at lade banen stå en uge mere, fordi vi har en så stor efterspørgsel fra skoler og andre, der gerne vil købe på skøjter. Vi plejer at lukke banen den første søndag i marts, men nu kører banen til og med den 12. marts. Nu håber vi bare på, at vejret også vil være med. Nogle gange har det i marts været så koldt, at vi ikke har kunnet fjerne banen. Så det passer os godt, at tidspunktet for nedtagning er forlænget, siger Finn Stilling.



Banen skulle have været åbnet i slutningen af november, men kalenderen viste nytår, før den for alvor kunne tages i brug. Det skyldtes flere tekniske problemer med de nye fryselegemer, som Skive Kommune har købt.



Foreløbig glæder Finn Stilling sig over, at meteorologerne varsler frost de næste par uger. Og så er han meget tilfreds med brugernes håndtering af forsinkelsen:



Folk har været positive, selvom banen kom sent i gang. Selvfølgelig var der nogle, som var negative. Men mange siger til os, at »I har gjort alt, hvad I kunne«. Og nu er forsinkelsen selvfølgelig glemt, siger Finn Stilling.



De tidligere fryselegemer var af plastik, og de nye er af aluminium. Det skulle alt andet lige give en hurtigere og mere effektiv frysning. Og det er også tilfældet, bekræfter Finn Stilling.



- Jeg føler, at banen er meget bedre, end den var med et gamle system. Det er blevet meget nemmere, fordi fryseelementerne fryser hårdere. Samtidig sparer vi en masse i energi, fordi frysningen er mere effektiv. Vi bruger slet ikke samme mængde el, som vi tidligere har brugt. Og jeg tror, at næste år finder vi rigtigt ud af, hvor god den nye bane er. Der er selvfølgelig nogle småting, der skal justeres. Men sådan er det altid, når man får nyt. Jeg tror virkelig, at det nye system er noget, vi vil blive glade for. Det er alle pengene værd, at kommunen har givet ekstra for at få aluminiumsfryselegemer i stedet for de gamle i plastik, så der er altså nogle plusser ved den her bane, tilføjer den skøjtebaneansvarlige fra Skive Kommune.



Efter den 12. marts vil kompressoren, der sikrer daglig frysning af banen, blive slukket:



- Og så er det op til vor herre, hvor længe der vil gå, inden isklumpen forsvinder. Men det plejer hurtigt at blive sådan, at isen bliver blød i toppen, erfarer Finn Stilling.



De gamle fryselegemer var nedslidte, og de budgetterede udgifter til den nye skøjtebane var knap en million kroner. På grund af tekniske problemer, der var årsag til, at skøjte-tidspunktet blev udskudt en måned, har Skive Kommune fået en refusion på en del af beløbet.

