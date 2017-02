Anmelder overfald: Mand søgte tilflugt i bagerforretning

Uenighed i en del af misbrugsmiljøet førte mandag klokken 13.43 til, at en 30-årig mand anmeldte til politiet, at han mente, han var blevet overfaldet.



I en periode skulle han have søgt tilflugt i en bagerforretning på Hvitfeltsgade i Skive.



Politiet er ikke sikre på, hvad der rent faktisk er sket, men vil nu undersøge sagen nærmere, oplyser lokalpolitiet i Skive.

