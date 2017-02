Promillen var på 3,97: Stærk beruset skibonit faldt ud over gelænder

Både lokalpolitiet i Skive og lokalpolitiet i Viborg kom mandag aften i berøring med en stærkt beruset 28-årig mand fra Skive.



Først på Egerisvej i Skive, hvor den 28-årige faldt ud over et gelænder og ned ad nogle trappetrin på vej op til 2. sal, hvor han bor. Han faldt nogle trin ned og slog hovedet.



Derfor blev han kørt med ambulance til hospitalet i Viborg for at blive indlagt til observation.



Da han var blevet indlagt på hospitalet i Viborg, opførte han sig så voldsomt, at personalet dér tilkaldte politiet, der fik dæmpet ham ned igen.. Denne gang målte man en promille på ham, og den var 3,97, så der var tale om en rimelig voldsom brandert.



Tilsyneladende slap han ifølge politiet for alvorlige skader, selv om han altså måtte en tur på hospitalet.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: