I flere år har Lena Lotzfeldts fire børn klaget over, at chauffører fra Midttrafik ryger i de busser, der fragter dem i skole.



I lige så lang tid har moderen fra Junget ifølge eget udsagn klaget over den praksis.



Uden held .



Lige indtil hendes 11-årige datter mandag tog et billede af buschauffør, der ryger inde i bussen, og Lena Lotzfeldt i desperation lagde det på Midttrafiks facebookside med spørgsmålet »Hvornår er det blevet tilladt at ryge i jeres busser?«.



Så kom der skred i sagen.



- De tager problemet op og hiver fat i den chauffør, der kørte bussen,« fortæller Lena Lotzfeldt.



I Facebook-opslaget forklarer hun, præcis hvilken rute det drejer sig om.



Af billedet fremgår det tydeligt, at billedet er taget inde i en bus, og at chaufføren på skjortekraven har et logo fra firmaet Silkebus, der varetager kørslen for Midttrafik.



- Min datter tog billedet, mens chaufføren kontrollerede hendes buskort, fortæller Lena Lotzfeldt.



Hun mener ikke, at det vil stoppe problemet kun at tage fat i chaufføren på datterens mobilfoto.



- Desværre er han ikke den eneste chauffør, der ryger i bussen. Mine børn kan udpege tre forskellige chauffører, der gør det. Det har stået på i årevis, siger Lena Lotzfeldt, der oplyser, at det drejer sig om tre forskellige ruter.



Det giver hendes børn, hvoraf de tre stadig er skolesøgende, store gener i dagligdagen.



»Det er et stort problem, for mine børn er astmatikere, og jeg hører dagligt, at de siger, at de har svært ved at få luft i bussen,« fortæller Lena Lotzfeldt.



Hun oplyser, at børnene både har oplevet chaufførernes rygning, mens der var passagerer i bussen, som billedet viser, men også uden passagerer.



Efter hendes henvendelse har Lena Lotzfeldt mandag aften været i dialog med Midttrafik, der ifølge hende lover at tage fat i sagen. Hun har også fået en besked fra Silkebus, der beklager oplevelsen.



»Vi har en rygepolitik, og der er nultolerance omkring rygning i busserne, både med og uden passagerer,« skriver en Silkebus-medarbejder.



Folkebladet forsøger at indhente en kommentar fra Midttrafik.