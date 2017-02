Unge talenter var stærke i Munkebo

Tre af Skives Taekwondo Klubs yngste teknikudøvere var i weekenden i Munkebo på Fyn for at give prøver på deres færdigheder. Og Silje Liborius, Lucia Brieghel og Simone Mikaelsen fik vist, at der er talenter på vej.



Silje Liborius lagde ud i mix-konkurrencen med sin faste makker Bastian Byrgesen fra Ikast, og efter to flotte runder sluttede de på andenpladsen med næsten samme pointscore som vinderne fra Vejle, blot 0,1 point lavere.



Bedre gik det i team-disciplinen, som Silje Liborius vandt sammen med Lucia Brieghel og en pige fra Vejle. Og endelig vandt hun også i den individuelle konkurrence efter to sikre runder.



Lucia Brieghel var også med individuelt og viste, hendes intensiverede træning over de seneste seks måneder har båret frugt. Hun stillede for første gang op i gruppen for 15-17-årige med rødt bælte og gik to flotte runder til en samlet andenplads. Vinder af gruppen blev en pige fra Vejle, som har ryddet bordet i aldersklassen de seneste år.



Dagens Skive-deubtant var Simone Mikaelsen, som er en del af et nyt tiltag i Skive Taekwondo klub. Her forsøger man at få flere unge talenter fra klubben til at interesse sig for tekniktræning og til at deltage i konkurrencerne i Danmark.



- Simone har ikke gået til tekniktræning i så lang tid, men har vist stor lyst og gå på mod, og var derfor med til dagens konkurrence. Hun var selvfølgelig nervøs og spændt og fik i løbet af dagen en masse tips og øvet sine runder sammen med Lucia og Silje, fortæller træner Kim Nedergaard.



- Simone kørte to fine runder, dog præget af nervøsitet og spænding, men uden store fejl, hvilket resulterede i en fin 8.-plads i en gruppe med flere rutinerede teknik-udøvere.



- Vi arbejder målrettet videre på at udvikle den talentmasse, som findes i klubben, og forventer fortsat at være blandt de bedste klubber i Danmark i årene fremover, siger Kim Nedergaard.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: