Intetsigende lektie

Lidt mere i Skive Kommune. Sådan indleder Peder Christensen, S-borgmesterkandidat i Skive Kommune.



Først er det ros til byrådet, at der er penge i kassen. Det giver tryghed, men det er ikke målet for en kommune. Vi må ikke lave hovsaløsninger med en polstret kasse. Vi er nu klar til at åbne op og dele ud til alle hjørner af kommunen.



Det er velfærd!



Socialdemokraterne vil i de kommende år arbejde for at afsætte mange penge af det økonomiske råderum til at skabe flere arbejdspladser, vækst og øget velfærd på områder som ældrepleje og skoler. Det har vi råd til uden at sætte økonomien over styr.



Vi skal lave konkrete forbedringer i velfærden i et samarbejde med borgerne og foreninger. Vi skal samtidig have fokus på vækst og skabelse af nye arbejdspladser til gavne for udviklingen på den lange bane, og vi skal skabe flere bosætningsmuligheder.



Socialdemokraterne vil lidt mere, og vi er klar til at tage ansvaret for at lede Skive ind i det næste årti.



Mit spørgsmål til Peder Christensen:



Uden løfter, løfter for fremtidige gøremål savner jeg navne på de tiltag, som er nævnt i dit læserbrev, som jeg vil give kategorien en tom politisk intetsigende lektie.



NB: Hvis politikere talte om det, de har forstand på, ville der blive tavst.



Peder Frederiksen,



Ørslevklostervej 117,



Hald,



7840 Højslev

