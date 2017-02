En lufthavn med vækstpotentiale

Kan lufthavnen i Karup løfte sig og øge antallet af rejsende markant? Ja, det tror jeg, at den kan. Første skridt var, at selskabet DAT valgte at overtage beflyvningen af vores lufthavn, og næste skridt var navngivningen til Midtjyllands Lufthavn i søndags. Løftet om, at DAT fremover vil flyve næsten i timedrift vil helt sikkert også få stor betydning for, at flere vil vælge at flyve. Og endelig er det også vigtigt, at der snart igen sendes charterrejsende af sted fra lufthavnen.



DAT’s direktør opfordrede i søndags kraftigt kommunerne, der ejer lufthavnen, til at etablere offentlig transport til og fra lufthavnen. Alle skal kunne have råd til at komme til og fra lufthavnen. Det er afgørende for, at blandt andet studerende og pensionister kan komme frem og tilbage. Viborg Kommune tager nu initiativ til at indsætte busser på forsøgsplan, og det er et prisværdigt initiativ, som kommunen skal have ros for. Jeg vil opfordre til, at man forsøger sig frem med hvilken transportform, der er bedst. Måske er det ikke de store blå Midttrafik-busser, der passer bedst, måske skal der tænkes anderledes kreativt med mindre biler, et samarbejde med Taxa eller andet, der kan sikre transporten bliver fleksibel og til en rimelig pris.



Derudover mener jeg, at der skal arbejdes målrettet på at få flyene fra hovedstaden fyldt op med københavnere og sjællændere, som gerne vil have en udflugtsdag eller to i det midtjyske. Det må være en opgave for turistbureauerne i samarbejde med lokale aktører og DAT at udtænke et turistkoncept, som kan lokke gæsterne til vores dejlige landsdel.



Midtjyllands Lufthavn er en vigtig del af infrastrukturen i vores landsdel, og nu har vi i hvert fald endelig fået et flyselskab, som er indstillet på at satse og gå til opgaven med troen på, at det nok skal lykkes. Lad os bakke op og løfte hele det midtjyske område sammen med dem.



Karin Gaardsted,



folketingsmedlem



for Socialdemokraterne,



