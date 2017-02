Kære byrådsmedlemmer: Stop planen om bebyggelse oven på Østergade 1-3

Udvalget for Teknik og Miljø har den 17. januar 2017 besluttet, at der skal udarbejdes forslag til lokalplan, så der kan opføres tre etager ovenpå bygningen, hvor Danske Bank har været. Teknisk Forvaltning er ved at forberede et forslag til lokalplan, som skal vedtages af byrådet i marts.



Den nuværende bygning er i to etager, men stueetagen er lige så høj som to almindelige etager. Tre etager ovenpå vil gøre bygningen dobbelt så høj. Det tidligere forslag om syv etager på hjørnet af Østergade og Torvegade er trukket tilbage - men tilsyneladende kun indtil videre. Ifølge skitserne vil de tre etager ovenpå den nuværende bygning kun være 34 cm lavere end forslaget om syv etager. Butikker i stueetagen og alle de nye boliger kræver mange parkeringspladser, men der etableres ikke flere.



Der er mange grunde til, at udvidelsen af bygningen med flere etager ikke bør gennemføres:



- Bygningen vil få en meget negativ og dominerende virkning i en stor del af bymidten.



- Den vil forringe oplevelsen af bymidten for både byens og kommunens borgere og for turister og andre besøgende.



- Den byggemulighed, der er på grunden, bør i stedet udnyttes til en bygning i 3-3½ etager på hjørnet af Østergade og Torvegade, som passer ind i området.



- Manglen på parkeringspladser vil blive forværret.



- Udvidelsen vil medføre alvorlige indbliksgener for mange naboer .



- Udvidelsen vil skygge for beboelseslejlighederne nord og nordvest for bygningen, tage morgen- eller aftensol fra mange andre beboelseslejligheder samt forringe udsigten fra mange boliger og forretninger. Generne kan være så store, at der kan være grundlag for erstatning.



- Den høje bygning vil formentlig have en negativ virkning for vindforhold i området - mere blæst.



Der foretages en underskriftindsamling allerede nu med opfordring til jer politikere i Udvalget for Teknik og Miljø og i Skive Byråd til:



- at sige ja til at værne om miljøværdierne i Skive Bymidte,



- at sige nej til bebyggelse ovenpå Østergade 1-3.



Hvis I alligevel vedtager forslaget til lokalplan, bedes I samtidigt svare på disse spørgsmål:



- Hvordan ser I konkret på ovennævnte problemer?



- Skal der også andre steder i byen gives tilladelse til høje og dominerende bygninger, som ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, bare fordi en grundejer ønsker det?



- Hvorfor lægger I større vægt på en enkelt grundejers ønsker end hensynet til naboer, hensynet til mange borgere - og hensynet til Skive by?



Lister til underskrifter imod projektet vil være fremlagt på Midtskiws, Torvegade 5, samt Det Italienske Bøfhus, Torvestræde 4, og kan fås ved henvendelse til Per Haslev, tlf. 97524000 samt på Midtskiws.



Arne Post,



Lindevænget 11,



7800 Skive, på vegne af:



Per Haslev, Torvegade 3.



Mogens Jensen,



Midtskiws, Torvegade 5.



Anne-Grethe Jakobsen,



Midtskiws, Torvegade 5.



Eigil Bash,



repræsentant for



Ane Michelsens



mindestue.



Kurt Christensen,



repr. for Postgården

