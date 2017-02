Ny lokalplan skal bane vej for friskole-hal

Der skal en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen til, for at Friskolen i Skive kan opfyldt sin mangeårige drøm om at få en cirka 800 kvadratmeter stor multihal ved siden af skolen.



Teknik- og miljøudvalget har derfor godkendt et lokalplansforslag, der efter behandling i økonomiudvalg og byråd skal sendes i otte ugers høring.



Friskolen i Skive har købt en naboejendom i Fredensgade for at få plads til byggeriet, og den nye lokalplan omfatter derfor de to nabomatrikler og knap 5200 kvadratmeter.



Friskolen ligger på et skrånende areal, og det har skolen taget hensyn til i sin planlægning, fortæller formand for udvalget, Jens Peder Hedevang (V).



- Hallen bliver gravet godt ned, så den ikke fremstår som en stor hal, når man ser den fra vestsiden, forklarer han om udsigten i den højtbeliggende Fredensgade.



Ved den side vil hallen nå en højde på 4,5 meter, mens den fra den anden og lavere side, altså Albert Diges Vej, højst vil nå op på 8,5 meter i højden.



- Der er stor niveauforskel, og hallen kommer ned i normal hushøjde, så jeg tror ikke, den vil bliver særligt markant i bybilledet, siger Jens Peder Hedevang.



Friskolen vil rive naboparcelhuset ned for at få plads til hallen, og det tager den nye lokalplan også højde for. Derudover det nødvendigt at lave et tillæg til kommuneplanen, for friskolen vil ved byggeri af hallen nå op på en bebyggelsesprocent på 58, og det er for meget i forhold til det, der lige nu er angivet i kommuneplanen, hvor bebyggelsesprocenten maksimalt må være på 50 procent.



Med tillægget åbner Skive Kommune for, at friskolen kan bebygge helt op til 66 procent af sit areal og på den måde er der lagt op til, at friskolen engang i fremtiden kan bygge yderligere ud.



- Udvalget er helt enig om, at det er en flot og god lokalplan, og vi vil gerne give friskolen muligheden for at udvikle sig, siger Jens Peder Hedevang.

