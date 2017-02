Beboere frygter farligt T-kryds

Trafikanter ser stort på gule striber og parkerer ulovligt i det centrale Skive.



Beboere nær Højgade i Skive frygter, at der snart sker en trafikulykke, hvis ikke problemet med ulovligt parkerede biler løses.



- I forvejen er oversigten dårlig, når man fra Højgade skal svinge ud på Holstebrovej, men med ofte mange ulovligt parkerede biler helt hen på hjørnet, er det umuligt at se noget, før man kommer helt ud på kørebanen, siger Jeanette Damsgaard, der bor på en nabogade.



Vicepolitiinspektør Poul Lau-Vestergaard, der er leder af politistationerne i Skive og Viborg, vil nu tage problemet med ulovlig parkering ved Højgade/Holstebrovej i Skive op med patruljetjenesten i Skive.



- I forvejen er der nogle steder i Skive, hvor vi af hensyn til trafiksikkerhed er særlig opmærksomme på ulovlig parkering, og når det her kommer op, vil vi også holde øje med det sted, siger Poul Lau-Vestergaard.



Han understreger, at det er den måde, politiet bør reagere på ved henvendelser af den karakter. Uanset om det kommer fra borgere eller presse.



- Netop fordi der ikke er et kommunalt p-korps i Skive, må vi være opmærksomme på de steder, hvor det kan give trafikale problemer med ulovlig parkering. På grund af ressourcer kan vi ikke love, at vi kontrollerer noget hver dag, da vi jo ikke er herrer over, hvad der i øvrigt kan ske, men når der er tid og mulighed, kan man jo køre forbi, siger Poul-Lau Vestergaard.

