Første ændringer sker i år: Her er planen for fremtidens Stoholm

Den har været længe undervejs. Den første ansøgning blev sendt af sted i slutningen af 2012.



Men nu nærmer byfornyelsen i Stoholm sig med hastige skridt.



Tirsdag aften blev skitserne til byfornyelsen med titlen »Den glemte by« fremlagt i Stoholm Fritids- og Kulturcenter, og hvis nogle var i tvivl om interessen for projektet blandt borgerne i og omkring Stoholm, skulle de bare kigge ind af vinduerne.



Lokalet, der altid bliver brugt til borgermøder, var proppet med mennesker.



219 blev det officielle deltagerantal.



- Det er dejligt at se så mange, der er mødt frem, og det fortæller os i Viborg Kommune, at der i Stoholm er kræfter, der virkelig vil skabe fornyelse i deres lokalområde, sagde formanden for teknik- og miljøudvalget i Viborg Kommune, Johannes Vesterby (V).



Det samlede budget for byfornyelsen er 8,4 millioner kroner, og deraf kommer de 2,8 millioner kroner fra staten, mens Viborg Kommune finansierer de 5,6 millioner kroner.



Det er dog en forudsætning for statsstøtten, at projektet er færdigt inden udgangen af 2019.



Byfornyelsen kan deles op i fem grupper: Midtbyen, anlægget, Gyngemosen, sammenhængende stisystemer og den tunge trafik.



Rådgivningsvirksomheden COWI, der har arbejdet med projektet, har prioriteret, at der skal være en sammenhæng mellem togstationen og torvet.



Det sker blandt andet ved, at midtbyen vil få et helt nyt fundament af asfalt i samme niveau, dog vil der være forskellige farver på asfalten.



Blandt andet vil der være en gullig farve ved bageren, ved begge ender af Vestergade og i bunden af Iglsøvej. Den gyldne asfalt vil indikere, at man nærmer sig centrum som en slags indgangsdøre til bymidten.



Torvet bag Sparekassen Kronjylland og Kornblomsten vil også blive ændret. Der er lagt op til, at der skal laves nogle offentlige rum, hvor folk kan lege, sidde eller gå.



Byfornyelsen kan kun gennemføres med succes, hvis man får ledt den tunge trafik væk fra centrum.



Størstedelen af finansieringen af den tunge trafik er dog først på budgettet i 2019 og 2020, men med udgangspunkt i det eksisterende vejnet, vil Viborg Kommune etablere en rundkørsel ved Skalmstrupvej, Lundgårdsvej og Østergade.



Derudover vil der blive flere skilte og et ændret vejforløb i krydset mellem Nørregade og Odinvej. Det betyder, at en del af krogrunden bliver inddraget, så der kommer et rundt vejforløb i stedet for et kryds.



Generelt skal vejene uden om bymidten gøres mere attraktive at køre på, mens vejene i bymidten skal gøres mere snørklede.



En del af byfornyelsen begynder her i 2017, men de største ændringer kommer til at ske i 2018 og 2019.

