Fjerkræslagteri kæmper stadig med underskud

Fjerkræslagteriet ved Vinderup, HKScan Denmark A/S, gør det godt på hjemmemarkedet.



Men der er stadig udfordringer, når det gælder eksporten.



Det er konklusionen fra hovedkontoret i Finland om det lokale slagteris formåen gennem det seneste år.



Resultatet før skat og renter blev et underskud på 70,7 millioner danske kroner, hvilket er et øget underskud i forhold til forrige år. I det netop offentliggjorte regnskab blev resultatet før skat og renter i 2015 et underskud på 69,2 millioner kroner.



Dermed fortsætter underskuddet med at præge resultaterne hos fjerkræslagteriet, som for godt fem år siden blev overtaget af den skandinaviske fødevare-mastodont, HKScan Group.



Frosne fødevarer giver et ringe dækningsbidrag til virksomheden, hvis resultater de seneste måneder har været præget af udbrud af fugleinfluenza i flere europæiske lande.



Flere gange har der været skiftedag hos topledelsen for Vinderup-slagteriet, som i løbet af sidste år etablerede et kontor ved Aarhus som arbejdsplads for flere medarbejdere i administrationen.



I øjeblikket er det Göran Holm, der udfylder rollen som administrerende direktør. I en pressemeddelelse siger han om det seneste regnskab:



- Vores eksportaktiviteter er bestemt stadig et vigtigt fokusområde, idet konkurrence- og markedssituationen var og er meget hård, hvilket har haft en negativ effekt på både pris og volumen. I slutningen af året måtte vi så tilmed konstatere, at adskillige nøglemarkeder på eksportområdet lukkede ned for import grundet den stadig aktuelle fugleinfluenza-situation i Europa. Men til trods for de forskellige udfordringer på eksportområdet, formåede vi at indgå flere nye eksportkunde-aftaler i løbet af tredje og fjerde kvartal i 2016.



Med en flig af optimisme erkender den administrerende direktør, at det er svært at skabe succes på tværs af grænser og i det hele taget.



- Der er stadig nogle åbenlyse udfordringer for HKScan Denmark, særligt når vi ser på eksportaktiviteterne. Men der er ingen tvivl om, at vi formår at holde den danske forretning på ret kurs mod en rentabel fremtid.

