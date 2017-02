Tyveri og hærværk for 70.000 kroner hos bilforhandler

En personbil, en Mazda årgang 2012, parkeret udenfor bilforhandler Bjarne Nielsen på Elskærbakken i Skive, er blevet brudt op, og der er afmonteret og stjålet fire airbags.



For at komme ind har man smadret et trekantet vindue ved bagsædet, og desuden er instrumentbrættet ødelagt.



Tyverier og skader kommer derved samlet op på en værdi af omkring 70.000 kroner, oplyser lokalpolitiet i Skive. Bilen var samme med andre udstillet ved bilforhandleren.



Det er kun få dage siden det samme skete hos Bojsen Biler på Katkjærvej. Natten mellem den 1. og 2. februar blev der stjålet værdier for 30.000 kroner fra en Citroen Berlingo hos Citroën-forhandleren.

