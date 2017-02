Inger Støjberg topscorer: 42.000 for en middag med ministeren

Det ser ud til, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs ønske for Danmarksindsamling-auktionen gik i opfyldelse.



Sammen med en stribe politikerkolleger var hun på auktion hos Lauritz.com, hvor man kunne byde på en middag med Venstre-politikeren på den københavnske Restaurant Marchal, og over for Skive Folkeblad gav hun udtryk for, at der gerne måtte være en rig kvinde eller mand, der bød en masse penge for sådan en middag, så hun kunne være med til at hjælpe sultne børn rundt om i verden mest muligt.



- Det blev et vanvittigt højt beløb og langt, langt over, hvad jeg havde håbet på. Det er sjovt, når man reelt kan levere mange penge til dem, der skal have dem, siger Inger Støjberg om den lidt anderledes form for u-landshjælp.



Hun sad med iPad’en fremme lørdag aften for at følge auktionen.



- Det stak jo fuldstændig af i de sidste timer af auktionen, fortæller den tidligere Hjerk-pige.



I de sidste få timer af den godt to uger lange auktion blev budsummen på en middag med Inger Støjberg fordoblet og endte lørdag klokken 23.15 på 42.000 kroner. Således løb hun med den højeste budsum af alle de politikere, der stillede op til auktionen, og nærmest kom et hammerslag på 21.000 kroner på den radikale Morten Østergaard på restauranten Mash i København.



Noget billigere blev det for de auktionsdeltagere, der bød på den konservative justitsminister Søren Pape Poulsen på Niels Bugges Kro i Viborg og på Venstre-politikeren Søren Gade på Højslev Kro. Her blev hammerslagsprisen henholdsvis 5200 kroner og 4100 kroner. Ifølge Inger Støjberg er der dog ikke gået intern konkurrence i det mellem deltagerne.



- Men det er da altid sjovest at ligge i den høje ende, siger Inger Støjberg, der endnu ikke ved, hvem hun skal spise middag med.



I alt blev der samlet godt 90 millioner kroner ind til Danmarksindsamling.

