Kummer skal genere trafikanter i Frederiksgade

Blomsterkummer bliver en del af den chikane, som skal gøre det mindre attraktivt at køre gennem Frederiksgade.



I løbet af foråret vil rækker af blomsterkummer blive stillet op i gaden.



Det fortæller handelschef Henrik Lindbjerg.



- Skive Handel har fået 60.000 kroner af Skive Kommune, blandt andet til at stille blomsterkummer op som forskønnelse, men også som trafikchikane, siger Henrik Lindbjerg.



Der er tale om et samarbejde mellem Skive Kommune, Skive Handel, den lokale beboerforening og de lokale butikker, tilføjer handelschefen.



De 60.000 kroner er imidlertid ikke nok, så Henrik Lindbjerg håber at få hjælp fra lokale butikker:



- Vi skal bruge cirka 87.000 kroner, så jeg skal have talt med dem, der ejer lokalerne i gaden. Jeg har allerede talt med Salling Bank, hvor man er meget positiv og vil bidrage, siger Henrik Lindbjerg.



Arbejdet i Frederiksgade forventes igangsat og færdiggjort i løbet af et par måneder. Og Henrik Lindbjerg kalder det »etape 1«:



- For bagefter skal vi i gang med Nørregade og Adelgade, men der vil det handle om at gøre området hyggeligere og mere attraktivt. Vi mangler lidt mere hygge og noget grønt i vores gågader, og det vil vi gerne gøre noget ved, siger handelschefen.



joan

