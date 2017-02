Meldgaard på plads i ny dobbeltrolle

Skive fH har længe været langt fremme med sammensætningen af herretruppen til næste sæson.



På målmandsposten har der indtil denne uge dog kun været en aftale ud over denne sæson med Jakob Weinreich, men nu har også Mads Meldgaard sat sin underskrift på en ny aftale, der gælder for yderligere et år.



Og der er ikke blot tale om en aftale, der gælder hans eget spil for førsteholdet. Han skal nemlig også lære fra sig i en ny rolle som målmandstræner for de forskellige ungdomshold i klubben - en opgave, han er godt tilpas med.



- Som et tillæg til min kontrakt har flere trænere spurgt, om jeg havde lyst til at give en hånd med som målmandstræner, og så bragte Peter Andersen (direktør i Skive fH, red.) det på banen under vores fremtidssnak. Vi fandt en løsning, begge parter kunne været tilfredse med, så det ser jeg meget frem til, siger han



22-årige Mads Meldgaard er oprindelig fra Balling og kom til klubben før denne sæson fra Team Vesthimmerland. Med rødder i Salling glæder han sig nu til at give sin erfaring videre til ungdomskeeperne.



- Det bliver sjovt at kunne give de unge lokale spillere et godt råd på vejen, for jeg har jo selvfølgelig lært en del igennem min tid som ungdomsspiller, men jeg har også selv prøvet overgangen til seniorhåndbold, siger han.



Mads Meldgaard har ikke fået spilletid for førsteholdet i 2017. Det skyldes en fibersprængning i hoften, han pådrog sig inden jul. Nu er der dog fremskridt at spore.



- Hvis jeg får et positivt svar efter scanning, så forventer jeg stille og roligt at starte op med træning i denne eller næste uge. Et forsigtigt bud er, at jeg kan være spilleklar om to ugers tid, men der er selvfølgelig nogle tandhjul, der først skal falde i hak.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: