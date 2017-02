Skal provinsen igen betale til hovedstaden?

Mon regeringen virkelig forestiller sig, at når beskedne 3.900 statslige arbejdspladser flyttes til provinsen, så er der klar bane og opbakning til, at skævvride boligmarkedet endnu mere og kaste store skattelettelser i grams til de rigeste boligejere i hovedstadsområdet og Nordsjælland - på bekostning af provinsens borgere?



Nogen kunne tyde på det i forhold til de nuværende boligskatforhandlinger, og derfor er det nyttigt, at både føren­de økonomer og V-borgmestre fra provinsen slår alarm. Regeringen vil f.eks. fastfryse grundskylden i kroner og øre frem til 2021. Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at det vil give 22.000 kroner i skatterat til en gennemsnits-husejer i den nordsjællandske kommune Rudersdal, mens boligejerne i Tønder må nøjes med en besparelse på 200 kroner. Det er geografisk og social skævvridning, så det klodser.



- Hvis blot trenden er rigtig, og det tror jeg, den er, så dur det her jo ikke, tordnede Hernings borgmester, Lars Krarup, i går på Twitter mod regeringens udspil, og flere V-borgmestre i provinsen udtrykker det samme.



Og førende økonomer advarer også mod, at statskassen bruger enorme midler på at give store skattelettelser til udvalgte borgere ved at fastholde uforandret grundskyld.



- Det vil være mere vækstfremmende at sænke stort set alle andre skatter end grundskylden, siger overvismanden fra 2004 til 2009, Peter Birch Sørensen, og den økonomiske overvismand fra 2010 til 2015, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, siger i dag til Berlingske:



- Det er rigtig uheldigt, at man tager en af de mest fornuftige skatter og sørger for, at den bliver afmonteret. Omkostningen bliver, at vi for eksempel kommer til at mangle finansiering af vores hospitaler og anden offentlig velfærd, og at vi så skal finde penge til det på anden måde.



De førende økonomer anbefaler, at politikene lader boligskatten følge prisudviklingen på boligmarkedet og fastholder grundskylden på det niveau, den har i dag.



Også på anden måde har regeringen spillet ud på boligområdet med forslag, der vil give ekstra midler til København - og områder der har oplevet størst stigninger i boligværdierne.



I dag er der et knæk på ejendomsværdiskatten, så man betaler en højere skat for en bolig over tre millioner kroner. Det knæk foreslår regeringen helt at fjerne, og det vil være penge lige i lommen til de boligejere, der har de dyreste boliger i landet - mens regningen så går til alle andre, ejere som lejere. Det vil være en ny skævvridning.



Den politiske verden kommer til at se samlet på udfordringerne. Der er mange hensyn at varetage, og en justering af rentefradragsretten kommer også på forhandlingsbordet. En ny boligboble skal forhindres, kommende boligkøbere skal ikke rammes unødigt hårdt, borgere skal ikke tvinges fra hus og hjem på grund af pludselige hovsa-løsninger, og samtidig skal det ikke ende med, at borgere i de bedst stillede områder af Danmark høster en kæmpe boligskattegevinst på bekostning af alle andre borgere. Balancen skal holdes.



