Stoltheden ved et flot skolevalg

Som bestyrelsesmedlem af den lokale konservative vælgerforening, samt menigt medlem af Konservativ Ungdom (KU), er jeg en meget stolt mand.



Resultatet (38,2 procent konservative stemmer i Skive) gør mig især glad, fordi en lokal KU-afdeling er under opsejling i kommunen, med stiftende generalforsamling senere på måneden.



Skulle man efter deltagelsen i skolevalget have fået politisk blod på tanden, kan jeg kun varmt anbefale at blive medlem af KU.



Er man interesseret i at høre nærmere om KU, kan mine kontaktinformationer findes igennem www.konservative-skive.dk under bestyrelsesfanen.



Fremtiden er i sandhed konservativ!



Med venlig hilsen



Jacob Gammelgaard,



konservativ byrådskandidat



og KU-medlem,



Søndre Dås 2a,



7800, Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her