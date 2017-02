Må kigge langt efter Færøerne: Brætspils-familie dropper indsamling

Familien Lindemann i Balling har forsøgt at indsamle 28.000 kroner via såkaldt crowdfunding på Booomerang.dk for at kunne rejse tre-fire dage til Færøerne.



Men det er kun lykkedes at indsamle 5000 kroner.



- Det gik ikke så godt, konstaterer Annemette Lindemann om indsamlingen.



- Når beløbet ikke er samlet ind, så løber pengene bare tilbage til dem, der har bidraget. Så bliver det ikke gennemført, siger hun om crowdfundingordningen.



44-årige Annemette Lindemann og hendes to sønner på i dag 13 og 23 år har de seneste fem år arbejdet på at udvikle og markedsføre deres eget brætspil, »Skæg & Skøre Briller«.



Det seneste halvandet år har spillet været i handlen.



I den forbindelse havde Annemette Lindemann lovet, at hun og drengene ville lave en spilleevent hos den forhandler i boghandlerkæden KON-TUR, hvor der var solgt flest spil inden 1. november 2016.



Annemette Lindemann havde dog ikke lige tænkt på, at kæden også har en forhandler på Færøerne - og som rent faktisk løb af med sejren.



Så for at have råd til at tage til Færøerne og holde sit løfte forsøgte familien altså med crowdfunding-platformen Booomerang.dk.



Annemette Lindemann håber dog stadig at kunne nå derop inden skolernes sommerferie, hvis det lykkes at finde nogle sponsorer i stedet for.



- Vi giver ikke op så let, siger hun.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: