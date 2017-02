Lillebror chokeret over ny bog: »Min storebror svigter os«

»Dejlig, kærlig og med en humoristisk tone«.



Sådan oplever 19-årige Mathias Korsgaard sin opvækst i Nr. Ørum - og han er bestyrtet over det indtryk, som hans ældre bror, forfatteren Thomas Korsgaard, efterlod hos ham, da han havde læst hans anmelder-roste roman »Hvis der skulle komme et menneske forbi«.



- Der var gode dage og dårlige dage. Men når dagene var dårlige, kunne vi faktisk grine af det. Min far er slet ikke et uhyre, for han har aldrig været grov over for os, forklarer Mathias Korsgaard.



Flere familiemedlemmer til forfatteren har i de seneste dage overfor Folkebladet givet udtryk for bestyrtelse over den roman, som fra forlagets side betegnes som »fiktion«. Men det er ikke sådan, den bliver læst, lyder det fra familien, der føler sig »udstillet«.



- Han kalder bogen for en roman, men han promoverer den som selvbiografisk. Jeg kan ikke genkende fremstillingen, og derfor føler jeg mig svigtet. Jeg er simpelthen dybt chokeret, fastslår Mathias Korsgaard.



Kritikken kommer ikke bag på forfatteren:



- Jeg har skrevet en roman og har ikke så meget mere at tilføje i denne omgang. Men det er dejligt, den bliver læst og jeg vil ønske alle god læselyst, lyder det fra Thomas Korsgaard.

