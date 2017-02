En 28-årig mand fra Fly fik torsdag eftermiddag ved Vestre Landsret i Viborg stadfæstet en dom fra byretten i Herning på ni års ubetinget fængsel for narkosmugling.



Konkret blev Ricki Riise Kyndesen , Fly, dømt for forsøg på at smugle godt og vel 14 kilo amfetamin fra Spanien til Danmark.



Et mindretal af domsmændene ville nedsætte hans straf til otte år, fordi de mente, han kunne være påvirket af sin far, Klaus Riise, der afsoner en dom på 14 års fængsel for narkosmugling.



Mindretallet mente, at det kunne være en formildende omstændighed, men et flertal holdt fast i de ni år.



Vestre Landsret lagde til grund, at Ricki Riise Kyndesen efter rettens mening spillede en både »ledende og central rolle i sagen«.



I lighed med i byretten fik den medtiltalte John Plejdrup Østergård, Herning, en dom på otte års ubetinget fængsel, mens den tredje tiltalte, Tom Graversgård Christensen, fik forhøjet sin straf fra syv til otte års ubetinget fængsel. DNA-spor fra sidstnævnte er fundet på en pose, der skulle have indeholdt amfetamin, men kun indeholdt mel, da der var tale om en politifælde.



Sagen begyndte i Spanien i april 2015, da det spanske politi afslørede en pakke med de 14 kilo amfetamin, der skulle sendes til en adresse ved Herning.



