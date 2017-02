Manden bag andeslagteriet i Struer, Martin Daasbjerg, Handbjerg, kan ikke endnu ikke sige, om der er mulighed for at det konkursramte andeslagteri kommer i gang igen,



- Det ved vi ikke, lyder det korte svar fra andefarmeren, der ikke ønsker at udtale sig om mulighederne for at hel eller delvis rekonstruktion af virksomheden på havnen i Struer.



- Jeg har ikke flere kommentarer end det, der er kommunikeret ud, siger Martin Daasbjerg til Skive Folkeblad.



Andeslagteriet, der torsdag blev begæret konkurs af virksomhedens egen bestyrelse, blev etableret for et par år siden af Martin Daasbjerg og familie i det tidligere svineslagteri på Struer Havn.



I sommeren 2016 kom nye investorer til, og den tidligere direktør fra fjerkræslagteriet ved Vinderup, Per Vinther Møller, indtog direktørposten på slagteriet i Struer.



Martin Daasbjerg har efterfølgende især beskæftiget sig med samarbejdet med leverandørerne.



Advokat Niels Skovgård Larsen fra advokatfirmaet Abel og Skovgård Larsen i Aarhus er kurator i boet. Han tilbringer en stor del af torsdagen med møder i Struer, hvor han forsøger at danne sig et overblik over situationen.



