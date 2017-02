Sidst på formiddagen torsdag blev andeslagteriet Dansk And i Struer begæret konkurs.



Det oplyser advokat Niels Skovgård Larsen, der er udpeget som kurator, til Dagbladet Holstebro-Struer.



- Det er bestyrelsen selv, som har truffet beslutningen og indgivet begæringen, oplyser Niels Skovgård Larsen til mediet.



Det er andefarmer Martin Daasbjerg, Handbjerg, der har stået bag slagteriet, som røg ud i et stormvejr allerede den første jul efter opstarten i 2015, fordi nogle af de ferske ænder viste sig at være fordærvede.



Senere fik slagteriet tilført ny kapital og branchekendskab, da blandt andet den tidligere Rose Poultry- og Jensen’s Køkken-direktør Per Vinther Møller trådte ind i virksomheden, hvor han har fungeret som administrerende direktør..



Ifølge Niels Skovgård Larsen skal aktiverne nu registreres, vurderes og sælges.



- Derudover skal kreditorer og medarbejdere orienteres, siger Niels Skovgård Larsen til Dagbladet Holstebro-Struer.