Møbelpolstrer forlod Midtsun flere år før konkurs

I forbindelse med en artikel om konkursen hos Midtsun ApS, Jegstrupvej i Skive, fremgår det, at et samarbejde med en lokal møbelpolstrer blev etableret i 2010.



Den pågældende møbelpolstrer, Michael Bjarnaa, forlod firmaet, da det i 2012 flyttede til Jegstrupvej.



Michael Bjarnaa har siden arbejdet som selvstændig møbelpolstrer på Resenvej.



Han ønsker at understrege, at han ikke længere er en del af Midtsun ApS og ikke har været det, siden firmaet flyttede fra Resenvej til Jegstrupvej.



Michael Bjarnaa fortæller til Skive Folkeblad, at han har rygende travlt. Blandt andet er møbelpolstrer-firmaet engageret til en stor opgave i Billund.



