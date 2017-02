Skive Festival: Fire nye navne afsløret

Skive Festival skulle egentlig have offentliggjort årets sidste navne i dag, men selv om KATO, Sleiman, Page Four og Red Warshawa nu officielt er blevet føjet til plakaten, så er det ikke helt slut endnu.



Festivalen trækker spændingen en lille tand mere og gemmer et par overraskelser til senere, oplyser PR-ansvarlig Charlotte Danefeld.



Med denne uges offentliggørelser er en DJ, to kunstnere for det unge publikum og et kult-rockband blevet føjet til musikerlisten.



KATO, Page Four og Red Warshawa har tidligere gæstet festivalen, imens Sleiman er et af de nye skud på stammen på den danske musikscene.



Vi har KATO med igen, fordi vi ved, han fyrer den fest af, vores gæster gerne vil have sidst på aftenen med hans mange radiohits, og han gør det fremragende. Desuden var teenagepigerne helt vilde med Page Four sidste år, lyder Charlotte Danefelds begrundelse for to af de seneste tilføjelser til musikprogrammet.



- Red Warshawa har væltet Rolinu mere end én gang med deres kult-optræden, hvor man altid kommer derfra godt underholdt. Og Sleiman skal man holde øje med, han er en af Danmarks nye rappere, der stormer frem lige pt., tilføjer Charlotte Danefeld.



Sleiman er i år med på festivalen på scenen i skoven. Den får i øvrigt nyt navn om et par uger.



Inden måneden er omme offentliggør festivalen nemlig sidste nyt om bl.a. nye navne til festivalpladsens forskellige områder.



Fire måneder inden festivalen, kan man melde næsten udsolgt på dagsbilletter til Dansktop Torsdag med stegt flæsk.



Først i marts offentliggøres spilleprogrammet med spilletidspunkter, så festivalens gæster for alvor kan begynde at planlægge deres festivalweekend.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her