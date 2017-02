Skive-firma med ti ansatte begæret konkurs

Firmaet Midtsun ApS, som har adresse på Jegstrupvej i Skive og har solafskærmning som fagområde, er begæret konkurs.



Retten i Viborg har modtaget begæringen den 2. februar, og kurator i konkursboet er advokat Bjarne Møller, Skive.



Resultatet før skat var ved seneste årsopgørelse ifølge proff.dk et underskud på godt en halv million kroner. Et år tidligere var underskuddet knap 2,5 millioner kroner.



Firmaet blev stiftet i 2009 og i de første år var adressen Resenvej. Et samarbejde med en lokal møbelpolstrer blev etableret i 2010, og to år senere flyttede aktiviteterne til Jegstrupvej.



Virksomheden har godt 10 medarbejdere.



joan

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her