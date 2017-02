Tog-passagerer fik tossede beskeder af Banedanmark

Passagerer i togtrafikken fik torsdag morgen forvirrende og forkerte beskeder, hvis de kiggede på skærme på stationerne.



Også udkald i højttalerne var fejlagtige, ligesom rejseplanen.dk var forurenet af mystiske oplysninger.



Det store kuk skyldtes en fejl i informationssystemerne i Banedanmark, og det stod på i en times tid.



Kort før klokken otte torsdag morgen meldte Banedanmark, at fejlen var blevet lokaliseret.



Da nedbruddet blev opdaget, manede togleder Gitte Bøgedal fra Banedanmark til ro:



- Man skal bare gå efter sit tog, som man plejer, og så skal man satse på, at det kommer, som det plejer. Hvis der kommer forkerte udkald fra højttalere, så prøver vi at komme med korrigerende udkald, sagde Gitte Bøgedal.



Efter at fejlen var blevet lokaliseret, ville rejseplanen.dk blive opdateret manuelt - men den skulle være til at stole på.



