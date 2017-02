Seks millioner kroner skal forsøde plejehjemsbeboernes liv

Skive Kommune modtager sammenlagt seks millioner kroner over to år til at gøre lidt ekstra for kommunens 450 beboere på plejehjem.



På finansloven for 2017 er der nemlig afsat midler til en såkaldt klippekortsordning, hvor plejehjemsbeboere har mulighed for at lægge beslag på en ansat en ekstra halv time ugentlig til aktiviteter, som giver trivsel og livsglæde hos den ældre.



- Det er til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats, pointerer Elsebeth Hummelgaard, Skive Kommunes pleje- og visitationschef.



Hun tror, at det tildelte statslige beløb på godt tre millioner årligt i 2017 og 2018 meget godt dækker behovet i Skive Kommune.



Alle plejehjemsbeboere får tilbuddet og kan benytte det. Også demente beboere.



- Der skal vi så ind og finde ud af, hvordan vi kan lave et tilbud til borgere med demens, som de kan få udbytte af, siger pleje- og visitationschefen.

