Mange hilste på ung forfatter

Han tager scenevant og smilende de to trin ned fra baglokalet i Skive Boglade, og omkring et halvt hundrede venter summende blandt udsalgsbøger i stakke.



Men det er ikke dem, de er kommet for at få med hjem til fridagene, da den 21-årige forfatter veloplagt siger »Nå, så er det weekend!«.



Den anmelder-roste forfatter Thomas Korsgaard har haft en travl uge siden hans første roman, »Hvis der skulle komme et menneske forbi«, udkom.



Det er kun et døgn siden, hans to år yngre bror Mathias Korsgaard i Folkebladet betegnede den roman, som fra forlagets side karakteriseres som »fiktion«, som »skuffende« og »et svigt«. Familien føler sig »udstillet«.



Forventningerne er høje hos de lokale læseheste, som gerne vil have en hilsen fra forfatteren i bogen. Mange kender Thomas Korsgaard, og der bliver krammet, fotograferet med mobiltelefoner og udvekslet erindringer.



Boghandler Hans Jørgen Vestergaard ser af og til hen på de svindende bunker af »Hvis der skulle komme et menneske forbi«. Den unge forfatter har slået alle rekorder, bogen er allerede udsolgt fra forlaget.



Imens får hans assistenter endnu mere øvelse i at taste det præcise beløb ind på kasseapparatet, og fru Tove skænker forfriskninger til kunderne.



- Dejligt at se jer, og tak fordi I kom, siger Thomas Korsgaard den ene gang efter den anden til de mange fremmødte, der udtrykker såvel spænding som glæde over, at Skive-egnen har fostret en rigtig bestseller-forfatter.



Men det var nu ikke alle, der var lige begejstrede. Et par herrer, der kender Thomas Korsgaards familie, men ikke har læst bogen, har mange spørgsmål til forfatteren.



Thomas Korsgaard svarer godt for sig:



- Det er fiktion, og det er ikke alle, der kan lide bogen. Sådan er det!

Af: