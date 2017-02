Mindst 30 butikker er med: Ny rabatbog til kunder i Skive

Byens Bog.



Det er navnet på en ny rabatbog, som Skive Handel står i spidsen for.



Bogen udkommer i et oplag på cirka 1700 eksemplarer, og prisen bliver 200 kroner.



Langt hen ad vejen minder bogen om den omtalte 20’er-bogen, som i flere år var et populært tiltag. Når først bogen var købt, havde dens ejer mulighed for at benytte rabatordninger i en række butikker, som blev præsenteret i bogen. Flere steder var der tale om, at en kunde kunne få 20 procent rabat. I en del tilfælde var det også allerede defineret, hvad indehaverne af en 20’er-bog kunne få rabat til. Og blandt andet går det gjaldt cafébesøg, var der i visse tilfælde tale om køb, der skulle foretages på bestemte tidspunkter af dagen eller i ugens løb.



Byens Bog bliver lanceret til markedet den 28. april, når byens butikker under kodeordet »by night« holder længe åbent og smører ekstra farve på lokale indkøbsoplevelser.



Den 30. april lukker Skivekortet, som i et par år har været en satsning hos Skive Handel. Men kortet blev aldrig succes, som initiativtagerne hos Skive Handel havde håbet.



Ifølge handelschef Henrik Lindbjerg giver Byens Bog ret til mindst 20 procent rabat på udvalgte køb i mindst 30 forretninger.



- Det vil blive en bog, som skal være med til at skabe lokal handel og gøre Skive til en endnu mere attraktiv by at handle i.



Om bogen er en direkte afløser af Skivekortet, siger Henrik Lindbjerg blandt andet:



- Det kan man sige. Vi prøver hele tiden at gøre det attraktivt at handle lokalt. Nu prøvede vi Skivekortet og har valgt at lukke det ned.



Om der senere vil komme en afløser for Skivekortet, siger handelschefen:



- Ikke på nuværende tidspunkt.



Om salget af bogen tilføjer Henrik Lindbjerg:



- Hver butik, som er med i bogen, modtager bøger til salg, og det er med start ved by night.



Skive Handel udgiver bogen i samarbejde med Skive Folkeblad.

