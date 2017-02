Fusion på vej mellem handelsskole og teknisk skole

Fusion eller filial.



Sådan ser de to alternativer ud set med formand for Skive Handelsskole Peter Vinther Christensens øjne, når det gælder de to uddannelsesinstitutioner Skive Handelsskole og Skive Tekniske Skole.



Det er også noget af baggrunden for, at bestyrelserne for de to skoler har besluttet sig for, at de vil sætte en fusionsproces i gang, der bliver indledt med en grundig analyse af fordele og ulemper ved en fusion, inden den endelige beslutning bliver truffet.



Peter Vinther Christensen forudser, at det i fremtiden kan være svært hver for sig at få ret til at udbyde mange slags uddannelser, fordi skolerne i Undervisningsministeriets øjne vil være for små til det.



- Og så er det slut med en lokalt forankret skole her i Skive. Så bliver vi filialer af andre skoler i landet, forudser Peter Vinther Christensen.



Analysearbejdet og en eventuel beslutning om fusion vil efter hans bedste overbevisning været klaret inden sommerferien.





Af: