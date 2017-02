Elevator-koks på aktivitetscenter: Handicappede ældre fanget i tre timer

En håndfuld fra Ældre Sagen Skive-Spøttrup-Sundsøre var torsdag eftermiddag og aften fanget i tre timer på 1. sal på Møllegården.



De havde været samlet til et spil bridge, og da de skulle hjem ved 16-tiden, ville de tage elevtoren ned.



Da to af de fem ældre ikke selv kan gå op og ned ad trapperne, var elevatoren eneste mulighed. Problemet var bare, at elevatoren ikke virkede.



- Døren til elevatoren stod åben, men den ville ikke køre, og vi turde ikke gå ind i den, hvis der nu var noget alvorligt galt med den, fortæller Erik Bech Hansen, der er bestyrelsesmedlem i Ældre Sagen Skive-Spøttrup-Sundsøre.



Personalet på Møllegården var taget hjem på det tidspunkt, men på Møllestien lige ved siden af lykkedes det at få fat i telefonnummeret på pedellen.



- Men han ville ikke komme og se på elevatoren, og det skuffer mig, at en mand, der er ansat til at yde service, ikke gider at komme, når der er brug for det, siger Erik Bech Hansen.



Pedellen har ikke ønsket at svare på spørgsmål i denne sag.



Heldigvis stod døren til elevatoren åben, så Erik Bech Hansen kunne se nummeret til det servicefirma, der har ansvaret for, at elevatoren fungerer.



Der fik han i første omgang at vide, at firmaet ikke har nogle lokale installatører, og at han ville høre nærmere senere.



- Jeg hørte ikke noget i op mod tre kvarter, inden jeg ringede igen. Og så fik jeg at vide, at der ville komme en installatør fra Aarhus, og han kunne være der om halvanden time, fortæller Erik Bech Hansen.



Det endte med, at Erik Bech Hansen og de andre fra bridgeklubben kunne tage fra Møllegården klokken 19, efter serviceteknikeren havde fået elevatoren til at kunne køre ned i kælderen.



Dermed endte det godt, selv om ventetiden var lang. Men Erik Bech Hansen appellerer til, at der fremover vil være en synlig plan for, hvad folk skal gøre, hvis det sker igen.



- Denne gang skete der ikke noget, men en anden gang kunne det være, at elevatoren sad fast med en person, og så er det altså lang tid af skulle vente i flere timer, mener Erik Bech Hansen.

