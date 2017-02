Stjålet minilæsser kom hjem til Glyngøre igen

En stjålet minilæsser kom torsdag hjem til Glyngøre igen.



Minilæsseren blev i peroioden 28.-30. januar i år stjålet fra firmaet »Skov« i Glyngøre, men blev fundet igen torsdag, hvor den stod på et offentligt areal ved Hirtshals og lyste op med sin gule farve.



Det oplyser lokalpolitiet i Skive. Hjulspor afslører dog, at nogle på et tidspunkt har kørt minilæsseren ud på stedet ved Hirshals og læsset maskinen af.



- Vi ved ikke, hvorfor de har gjort det, men et gæt kan være, at de har opgivet at tage den med, fordi de har frygtet, der kunne være indstalleret GPSere og sporingsudstyr. Det er jo en risiko, kriminelle i dag må tage højde for, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive. Om der har været det i den aktuelle sag, vil han ikke oplyse noget om.



- I hvert fald er mini-læsseren nu transporteret til Glyngøre og genforenet med sin rette ejer, oplyser han.

