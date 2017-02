24-årig varetægtsfængslet i fire uger

En 24-årig mand fra Vile er ved retten i Viborg blevet varetægtsfængslet foreløbig frem til den 9. marts.



Det sker efter en narkorazzia onsdag, hvor politi og narkohunde blandt andet besøgte den 24-åriges bopæl i vile. Her fandt de 30 gram kokain, 35 gram ketamin (hestemedicin, der skulle have en euforiserende virkning), 208 ecstasy-piller og 71 gram valium.



Både ketamin og valium er receptpligtigt, men den 24-årige havde ingen recepter, og den sammenlagt relativt store blandede mængde af forskellige stoffer gør, at der formodes at være tale om handel og ikke kun besiddelse. Derfor fængslingen besluttet af retten i Viborg.



Ud over de forskellige former for narko i den åbenbart temmelig blandede landhandel fandt politiet også en peberspray på hans bopæl. Derfor sigtes han også for at have overtrådt våbenloven, dog efter den milde paragraf, da han ikke havde den på sig.



Den 24-årige har kæret fængslingen til Vestre Landsret.

