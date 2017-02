Pantefogeden vender tilbage

Kommunerne har netop fået opgaven med at inddrive ejendomsskatter tilbage fra Skat - og det betyder, at et kommunalt begreb som »pantefoged« genopstår for at sikre, at ejendomsskatterne kommer i kassen.



Den kommunale pantefoged forsvandt ellers som begreb i 2005, da Skat overtog opgaven med at inddrive gæld.



Skive Kommune har hele to medarbejdere under uddannelse som kommunal pantefoged.



Men selv om kommunen har godt 24 millioner kroner til gode pr. 31. december 2016, er det kun 1,68 millioner kroner, der angår ejendomsskat.



- Forskellen på Skat og kommunerne ligger i karakteren af det arbejde, der udføres. Skat indriver penge, mens vi opkræver penge. Vi kan derfor kontakte borgerne og spørge, om det kan være en fejl, at en regning ikke er betalt, og sker der intet ved det, oversender vi til Skat. Her inddriver de pengene ved at gøre udlæg i overskydende skat eller indstille til tvangsauktion.



Det fortæller sektionsleder Jakob Drude Laursen, Borgerservice og Ydelse, Skive Kommune.



Opgavens overgang fra Skat til kommunerne sker i erkendelse af, at Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) har fejlet, og 35 årsværk flyttes fra Skat til kommunerne. Der gives også 11,5 millioner kroner til IT-støtte. Det står ikke klart, hvor stor andel, Skive Kommune får i denne model.



Generelt er restancerne i Skive Kommune faldende, viser Jakob Drude Laursens opgørelse. I 2014 havde kommunen godt ni millioner kroner til gode i kontanthjælp, som skulle tilbagebetales, men det tal var i 2016 faldet med godt to millioner kroner.



Af de 24 millioner kroner er omkring to millioner gebyrer og renter.

