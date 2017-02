Sidste ombæring med lørdagstrav i 2017

For sidste gang i år afvikler Skive Trav lørdagsløb - Saturday Night Racing. I alt 11 løb med 99 heste. Måske mangler der lidt i kvantiteten, men kvaliteten i de 11 løb er i orden. Der er trænere på besøg fra Odense, Billund, Aarhus og Aalborg, ligesom at den tidligere Skive-træner Christian Lindhardt er på besøg med en enkelt hest, samt en gæstekøretur.



For 14 dage siden, da Skive Trav afviklede de seneste lørdagsløb, nåede omsætningen lige over de 3,5 millioner kroner, og mon ikke, noget lignende er i vente denne gang. Norge og Sverige spiller med, og lige efter V75-spillet i det svenske plejer at være garant for en høj omsætning.



V65-spillet omsatte senest over 1,3 millioner, men nåede faktisk 200.000 kroner mere sidste lørdag i Aarhus. Men da der desværre ikke er for mange heste i de fem første afdelinger, så skal man nok være tilfreds, hvis man kan matche tallene fra for 14 dage siden.



Vores forslag til en ugarderet er Jeppe Juels Victory Hellebjerg i V65-6. Den talentfulde Juliano Star-søn, der blev købt til Jeppe Juels stald for små to måneder siden, har gjort to starter i sit nye regi, med to sikre sejre til følge, den første endda efter startgalop.



Denne opgave er dog en svær en af slagsen, over sprint med spor 8 mod formstærke modstandere. Men alligevel tror vi meget på parret - mon ikke Jeppe Juel tager en rolig start og kører fremad mod positionen udvendigt på den førende, og derfra afgør løbet?



Det ligner føring til starthurtige April Hydrup, der på trods af svigtet sidst har vist topform for Dennis Kristiansen på det seneste. Men der er flere ganske kapable heste i feltet, bl.a. Flemming Jensens Awesome Deal.



Samme Flemming Jensen har en hel del heste til start – seks stykker – og det skal især blive spændende at se kapable Alamo Boko i næsthurtigste klasse. Hesten har ikke startet siden maj måned, har været i et rutineløb for en uge siden i Aalborg, og er løbets outsider. På vinderpladsen forsøger vi os med anpartshesten Race Cowboyland, der går gode løb hver gang for Morten Friis, men som ikke besøger vinderpladsen så ofte.



Et andet emne som ugarderet kunne være Knud Mønsters lovende, norskfødte Can Tab i V65-1. Cantab Hall-sønnen har, efter en andenplads i debuten, tre sejre i træk, og er selvfølgelig den naturlige favorit. Vi tror dog en del på Aalborg-gæsten Pauli Andersen og Ahay. Hoppen har trukket spor 1, og kan hun forsvare indersporet, tror vi, at en overraskelse kan ligge gemt her. Ahay sejrede i sin debut på Skive-banen netop med spor 1, og kan føre længe.



Løbene indledes med et ganske godt montéløb med 12 deltagere. Fra spidsvolten må den naturlige favorit være Trust My Dream, der i december viste storform i monté. Hesten vandt i Skive på en 17-tid, og løber han det igen, bliver det svært for millionhesten Politiken at give 60 meter forud.

