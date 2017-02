Flot håndtering af Pia K.

Det er uhyre sjældent, at dagbladene Berlingske og Information er helt enige, når de på lederplads i aviserne kommenterer et aktuelt emne. Og Skive Folkeblad tilslutter sig uden vaklen de to vidt forskellige avisers fælles synspunkt: Ros til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), for hendes håndtering af et manglende håndtryk.



Det handler om forløbet ved nytårskuren for udenlandske ambassadører, hvor Folketingets ledelse - Præsidiet - tager imod gæsterne med et velkomsthåndtryk, som det er skik og brug her i landet.



Sidste år kom Irans ambassadør i Danmark slet ikke. I år havde hans efterfølger, Morteza Moradian, på forhånd meddelt, at han ikke ville hilse på Pia Kjærsgaard med håndtryk, fordi hun er en kvinde, når han ankom for at blive budt velkommen af Pia Kjærsgaard og Folketingets øvrige ledelse.



Budskabet var altså klart. Ambassadøren fra Iran ville sende et politisk, islam-båret signal om, at kvinder og mænd ikke er ligestillet - at man skal give hånd til mænd men ikke til kvinder, fordi en kvindes hånd kan være en farlig fristelse. Det er den grundholdning, der også stiller særlige krav til kvinders påklædning i Iran, hvor kvinderne også er underkastet mændene i ægteskaberne.



Sådan er det gudskelov ikke i Danmark, og det havde været et dårligt signal - også til undertrykte kvinder i muslimske samfund - hvis Pia Kjærsgaard var endt med at acceptere, at Irans ambassadør kunne give hånd til de mandlige medlemmer af Folketingets ledelse og hilse på hende på en anden måde. Klogt valgte Pia Kjærsgaard i stedet at nægte at hilse på ambassadøren, og efter at Folketingets ledelse havde hilst på alle andre ambassadører og budt dem velkommen med håndtryk, blev Irans ambassadør - uden velkomst - lempet ind til nytårskuren af en menig medarbejder i Folketinget.



- Det har intet med tolerance at gøre. Det er mig, der er vært. Jeg er tilfældigvis en kvinde, og så skal jeg have samme vilkår som alle andre, fastslår Pia Kjærsgaard.



Hun har helt og aldeles ret i denne sag, og det ville have været ydmygende og aldeles uacceptabelt, hvis en kvindelig formand for Folketinget skulle leve med, at en gæst ville give hånd til alle mænd i Folketingets ledelse, men ikke til formanden, fordi hun er kvinde. Nu kan Irans ambassadør så frem til næste års nytårskur overveje, om han vil acceptere danske normer og skikke for velkomst - eller om han igen vil lempes ind uden velkomst ad bagvejen.



Danske ambassadører - og danskere i det hele taget - i udlandet, må jævnligt følge lokal skik og tradition, og vi skal ikke her i landet acceptere det kulturskred, som det ville være, hvis det accepteres, at der hilses med håndtryk til mænd men ikke til kvinder. Der har været fortilfælde, hvor en muslimsk censor kun ville give hånd til mandlige studerende - også en helt uacceptabel adfærd i strid med grundlæggende danske værdier om ligestilling.



På samme måde skal det ikke accepteres, hvis den tidligere folketingskandidat for Enhedslisten, Asmaa Abdol-Hamid, fortsat ikke vil give hånd til mænd, når hun arbejder som såkaldt brobygger i Odense Politi. Det er en del af dansk kultur at give hånd, når man mødes. Og da frihed og ligestilling er vigtige fundamenter for vores land, skal islam-bårede ønsker om kønsmæssig forskelsbehandling ved håndtryk selvfølgelig ikke accepteres.



Tak til Pia Kjærsgaard for at have understreget dette markant og tydeligt.



O.D.

